Adriana Volpe parla del suo legame con Denver: “Non alziamo polveroni…”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Adriana Volpe, ex gieffina della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La nota ed amata conduttrice, nella puntata di ieri 23 maggio 2020, è stata ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà, programma radiofonico in onda su Radio Radio dove ha parlato di Giancarlo Magalli, del suo legame con Andrea Denver e tanto altro ancora.

Ancora una volta Adriana Volpe ha ribadito di non aver ricevuto nessuna scusa da parte di Giancarlo Magalli. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi l’ex collega aveva manifestato l’intenzione di chiederle scuse e di avere un chiarimento dopo anni, la Volpe ha precisato però che lo ha detto solo ai giornalisti e non a lei in privato. L’ex gieffina ha parlato poi del legame che ha instaurato con Andrea Denver al Grande Fratello Vip. L’ex gieffino pochi giorni fa ha fatto sapere che è la sua donna ideale. In merito a ciò ka conduttrice ha detto: “Non alziamo polveroni. Lo ha detto, ma anche tante volte nelle interviste. Ma è un modo per sottolineare l’amicizia che si è creata. Mi ha detto più volte che mi stima tanto. Donna ideale nel senso che cerca una donna con la mia voglia di vivere la vita”. Ha poi ribadito che tra loro c’è solo una sana amicizia.

Adriana Volpe spera di chiarire con Rita Rusic, ecco cosa ha detto l’ex gieffina

Nella casa più spiata d’Italia Adriana Volpe si era avvicinata anche a Rita Rusic, quest’ultima dopo la sua eliminazione al Grande Fratello Vip ha criticato più volte il comportamento della conduttrice. La Volpe ha fatto sapere che Rita ce l’ha con lei perché l’ha nominata, a lei è dispiaciuto però quelle erano le regole del gioco. All’ex gieffina dispiace che la Rusic abbia ancora questo risentimento nei suoi confronti, spera che le due possano chiarirsi presto. Lei stessa ha concluso dicendo: “Io confido in un netto recupero. Io la contatterò, spero di poterla incontrare”.