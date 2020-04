Adriana Volpe torna in tv dopo il GF Vip: ecco dove vedremo la conduttrice

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Adriana Volpe, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Dopo l’esperienza vissuta nella casa più spiata d’Italia la nota ed amata conduttrice tornerà presto in televisione. La Volpe condurrà un programma di attualità e gossip su Tv8 insieme al giornalista di SkyTg24 Alessio Viola. La trasmissione andrà in onda la mattina e sembra che inizierà a giungo.

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato TvBlog. In molti pensavano che dopo aver lasciato la Rai Adriana Volpe avrebbe condotto un programma su Mediaset, sembra però che non sarà così al momento. Oggi 28 aprile è stata pubblicata un’intervista rilasciata dall’ex gieffina a Bubinoblog, la Volpe ha rivelato che desidera condurre un programma che le dia la possibilità di dimostrare chi è davvero. La conduttrice ha fatto sapere che ad oggi si sente energica e aperta ad ogni possibilità. Ha poi aggiunto: “Se potessi scegliere mi piacerebbe condurre un contenitore che entri nelle case degli italiani in punta di piedi, con garbo. Di sicuro la Adriana che ha conosciuto il pubblico al Gf, diretta ed autentica, è quella che d’ora in poi si vedrà in Tv”.

Adriana Volpe condurrà un programma su Tv8 dopo il GF Vip

Adriana Volpe è quindi pronta ad affrontare una nuova esperienza televisiva dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, un percorso che però non ha potuto concludere il suo percorso. L’ex gieffina ha infatti abbandonato la casa più spiata d’Italia a causa della morte del suocero, l’uomo aveva contratto il Coronavirus. La Volpe ha fatto sapere che nella casa avevano capito che qualcosa di grave stava succedendo in Italia, ma nonostante il conduttore li tenesse informati il vero impatto con la realtà lo ha avuto non appena è uscita.