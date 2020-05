Andrea Denver parla di Adriana Volpe: “È la mia donna ideale ma…”

Si torna a parlare di Andrea Denver, ex gieffino del Grande Fratello Vip 4, edizione condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. Durante la sua partecipazione al reality il modello è finito spesso al centro del gossip per via del suo legame con Adriana Volpe nato nella casa più spiata d’Italia. I due hanno trascorso molto tempo insieme nella casa, si mostravano davvero complici. Più volte hanno precisato di essere solo amici, in molti però parlavano addirittura di un presunto flirt.

Il rapporto che Adriana Volpe e Andrea Denver hanno instaurato al Grande Fratello Vip ha fatto ingelosire non poco anche il marito della conduttrice. Nemmeno le ultime parole dell’ex gieffino avranno fatto piacere a Roberto Parli. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Denver ha infatti ammesso di essere attratto da Adriana. Questo è ciò che ha dichiarato: “Adriana è la mia donna ideale. Non sono mai stato attratto da donne più grandi di me ma lei è un’eccezione.” Il modello ha fatto sapere che al di là dell’aspetto la Volpe gli ha dato tanto dal punto di vista dell’amicizia, a detta sua tra loro si è creato un bellissimo rapporto d’intesa che molti hanno frainteso. Ha poi aggiunto: “Tra noi non c’è nulla di più: io sono fidanzato e lei è sposata, per cui non ho mai pensato di spingermi oltre”.

Andrea Denver ammette di essere attratto da Adriana Volpe, rassicura però il marito della conduttrice

Andrea Denver ci ha tenuto a far sapere al marito di Adriana Volpe che può stare assolutamente tranquillo perché non ha nessuna intenzione di rovinare il loro matrimonio. L’ex gieffino si è detto dispiaciuto per il fatto che lui abbia provato gelosia a causa del legame nato tra lui e Adriana. Denver pensa che si sia stato un fraintendimento. Ha poi concluso dicendo: “Io sono un uomo schietto: se vedo una bella donna non mi tiro indietro e faccio i complimenti. Non ci vedo nulla di male”.