Sara Soldati dopo il GF Vip: “Denver? Mai detto di essere coinvolta”

Sara Soldati torna a far parlare di sé, l’ex gieffina della quarta edizione del Grande Fratello Vip a poche settimane dalla fine del reality si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni su Andrea Denver. Nella casa più spiata d’Italia la Soldati sembrava essere piuttosto interessata a Denver, lo aveva confessato lei stessa ad Asia, Paola e Antonella durante una chiacchierata notturna. Eppure, in un’intervista rilasciata al settimanale Vero ha smentito di essere interessata all’ex gieffino.

L’influencer pensa che in televisione basti fare un apprezzamento e per tutti questo si trasforma in amore platonico. Sara Soldati ci ha tenuto a chiarire di non provare nulla per Denver con queste parole: “Andrea è un bellissimo ragazzo, non l’ho mai nascosto, ma ciò che mi ha colpito di più è la sua sensibilità, la sua generosità e la sua educazione. Valori che al giorno d’oggi è difficile trovare in un ragazzo di 28 anni. Mi rivedo molto in lui, ma a parte questo non ho mai detto di essere coinvolta”. L’ex gieffino è già impegnato sentimentalmente, Sara ci ha tenuto infatti a precisare che rispetta la sua relazione. La Soldati ha aggiunto che ha solo detto che Andrea in altre circostanze potrebbe essere una persona interessante, ha poi ribadito che rispetta tantissimo la sua relazione.

Sara Soldati e Amdrea Denver solo amicizia dopo il Gf Vip? Ecco cosa ha detto l’ex gieffina

Nonostante le chiacchiere e i pettegolezzi, Sara Soldati ha fatto sapere che lei e Andrea Denver sono rimasti amici dopo l’esperienza vissuta insieme al Grande Fratello Vip. L’ex gieffina ha svelato che i due la mattina successiva alla finale del reality si sono sentiti. Ha poi aggiunto che crede molto nell’amicizia tra uomo e donne, senza malizie. Sara ha concluso dicendo che Andrea è una persona che stima e che considera un amico.