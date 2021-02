GfVip, Dayane devastata per la morte del fratello: la decisione dei ‘Vipponi’

Dayane Mello ieri al Grande Fratello Vip ha scoperto che il fratello Lucas è morto, una terribile notizia che l’ha devastata. Il ragazzo a marzo avrebbe compiuto 27 anni, è morto a causa di un incidente stradale. Dopo essere finito nella corsia opposta si è schiantato contro un camion ed è morto sul colpo. La gieffina dopo aver momentaneamente lasciato la casa è rientrata e ha comunicato la drammatica notizia ai suoi compagni di avventura.

La modella brasiliana ha spiegato agli altri concorrenti di aver scelto di restare nella casa più spiata d’Italia perché a causa dell’emergenza Coronavirus non sarebbe potuta tornare in Brasile senza aver prima fatto una quarantena di due settimane da sola in un container. Dayane Mello ha così deciso di restare al Grande Fratello Vip dove i suoi compagni di avventura possono starle accanto in un momento così drammatico. La notizia della morte del fratello della gieffina ha scioccato tutti nella casa, stanno cercando di sostenerla.

Dopo la morte del fratello di Dayane Mello i concorrenti vogliono uscire dalla casa del Gf Vip

La quinta edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe giungere al termine l’uno marzo 2021, dopo ciò che è successo i gieffini non se la sentono però di restare nella casa più spiata d’Italia. A Dayane Mello ieri hanno detto che lunedì faranno la finale dopodiché abbandoneranno la casa, a detta loro non c’è più lo spirito giusto per continuare il loro percorso. Sembrano tutti decisi a lasciare la casa lasciando la vittoria alla modella brasiliana, cosa deciderà di fare la produzione del reality davanti alla decisione dei concorrenti? Non ci resta che attendere per scoprirlo.