GF Vip, Dayane Mello svela: “Tentati il suicidio a 16 anni…”

Si torna a parlare di Dayane Mello, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini. Una rivelazione della gieffina fatta ieri nella casa più spiata d’Italia ha lasciato i telespettatori senza parole. La Mello ha infatti confesso di aver provato a suicidarsi quando era molto giovane. Lo ha rivelato a Mario Ermito durante una chiacchierata.

Sappiamo già che l’infanzia di Dayane Mello non è stata facile e nemmeno troppo felice sia dal punto di vista familiare che economico, ne ha parlato lei stessa qualche settimana fa nella casa del Grande Fratello Vip. La gieffina si sta trovando molto bene con Mario, tra loro sta nascendo infatti una bella amicizia. Al ragazzo ha raccontato che all’età di 16 anni non aveva più voglie di vivere. Tra le varie cose ha svelato: “A 16 anni ho provato a togliermi la vita, ho preso tutte le medicine di mia nonna e le ho ingoiate.” La bellissima modella brasiliana ha poi continuato dicendo che era arrivata al punto che non voleva più vivere, a detta sua mentre guardava le auto aspettava il coraggio di buttarsi per farla finita.

Dayane Mello voleva morire a 16 anni, oggi è felice

Fortunatamente Dayane Mello è riuscita a stare meglio con l’aiuto di una psicologa che le ha fatto capire che non doveva scappare dal dolore ma doveva sentirlo. A Mario ha detto che adesso il dolore lo sente ed è per questo che fa più male, ma a detta sua una volta che lo senti ‘domani è un altro giorno’ perché invece di trascurarlo lo hai sentito. Al gieffino ha poi raccontato che la felicità abbonda dentro di lei, a volte ha infatti voglia di urlare, correre e saltare. La gieffina è in Italia da dieci anni e aveva due amiche, a parer suo quando uscirà dal Grande Fratello Vip con tante persone che le vogliono bene.