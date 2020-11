Stefano Bettarini contro il GF Vip: “Cacciato per un’espressione colorita…”

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Stefano Bettarini, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ex calciatore era entrato nella casa più spiata d’Italia lo scorso venerdì, ha dovuto però abbanondare il reality nella puntata andata in onda lunedì 9 novembre. Il motivo? La produzione del reality lo ha squalificato.

Una frase pronunciata da Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip è stata ritenuta blasfema e offensiva, per questo è stato squalificato. Inizialmente l’ex gieffino aveva accettato il provvedimento e aveva chiesto scusa per la sua affermazione. Poche ore fa si è però lasciato andare ad un lungo sfogo social sul suo profilo Instagram. Bettarini pensa che la sua sanzione sia stata sproporzionata. Ci ha tenuto a precisare di non aver bestemmiato nella casa più spiata d’Italia, non l’avrebbe mai fatto. A detta sua la parole detta nella casa è un intercalare toscano che non può essere ritenuto offensivo e blasfemo.

Stefano Bettarini contro la produzione del GF Vip, ecco cosa ha detto l’ex gieffino

Stefano Bettarini si è scagliato contro la produzione del Grande Fratello Vip, pensa di essere stato cacciato dalla quinta edizione del reality per un’espressione colorita, a detta sua è stato espulso per una parolaccia. Nel lungo sfogo postato sul suo profilo Instagram ha poi detto: “Dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi mi sento preso in giro, la pedina di un gioco al rialzo dello share.” Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip commenterà lo sfogo dell’ex gieffino? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere la prossima puntata del reality per scoprirlo.