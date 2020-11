Denis Dosio sbotta e lancia un appello al GF Vip: “Fatemi rientrare…”

Dopo la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri 2 novembre su Canale 5. Denis Dosio si è ribellato. Il giovane influencer pensa di essere stato vittima di un’ingiustizia. Il motivo? L’ex gieffino è stato squalificato dal reality per aver pronunciato un intercalare che è stato considerato una bestemmia dalla produzione.

Anche Paolo Brosio ha pronunciato più volte nei giorni scorsi un intercalare del suo dialetto. Il gieffino ha rischiato la squalifica ma la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di farlo rimanere nella casa più spiata d’Italia perché non ha ritenuto la sua frase una bestemmia. Intervistato da Fanpage Denis Dosio ha detto che l’audio che lo ha costretto a lasciare la casa era troppo veloce per essere compreso. Lui stesso ha detto: “Non era possibile squalificare qualcuno per questo, equivarrebbe a condannarlo senza prove”. A detta sua per una stupidaggine ha dovuto rinunciare al suo sogno di continuare a partecipare al reality. Dosio è stato accusato di aver offeso la sensibilità altrui, questo lo ha molto infastidito soprattutto perché pensa che Francesco Oppini abbia pronunciato frasi molto più gravi nella casa eppure non è stato squalificato.

Denis Dosio vittima di un’ingiustizia? L’ex gieffino vuole rientrare nella casa del GF Vip

Denis Dosio ha fatto sapere che non si metterà in contatto con la produzione del Grande Fratello Vip, a detta sua il web starebbe però facendo di tutto per far valere la sua verità. Ci ha tenuto poi a precisare che non nutre alcun rancore nei confronti di Alfonso Signorini, pensa però che le regole dovrebbero essere uguali per tutti altrimenti a detta sua diventerebbe ‘ingiusto giocare con il futuro delle persone’. Dopo ciò che è accaduto ieri sera con Francesco Oppini e Paolo Brosio, l’ex gieffino ha lanciato un appello al Grande Fratello Vip, vorrebbe rientrare nella casa più spiata d’Italia. Queste le sue parole: “Se anche il web crede che questa cosa sia ingiusta, fatemi rientrare”. La produzione del reality accoglierà la sua richiesta? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprirlo.