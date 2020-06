Pago e Serena Enardu, una riconciliazione è possibile? Parla l’ex gieffino

Si torna a parlare di Pago, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La fine della sua storia d’amore con Serena Enardu continua ad attirare non poco l’attenzione del gossip. Nell’ultimo anno si sono lasciati, ripresi e lasciati di nuovo. Più volte il cantante ha ribadito di non avere più fiducia nei confronti dell’ex fidanzata dopo aver fatto una spiacevole scoperta. L’ex gieffino aveva rivelato di aver controllato il telefono di Serena e di aver scoperto che quello con Alessandro Graziani non è stato solo un flirt bensì una vera storia d’amore.

Eppure, nonostante sia molto deluso a causa del comportamento di Serena Enardu, l’ex gieffino non ha mai negato la possibilità che i due possano riconciliarsi ancora in futuro. La storia d’amore con l’ex fidanzata è stata davvero molto importante per lui ed è per questo che non esclude a priori un possibile ritorno di fiamma tra loro. Ospite a I Lunatici, trasmissione radiofonica in onda su Rai Radio 2 e condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, Pago ha rivelato: “La mia storia personale dice che quando chiudo una storia poi se ne può riparlare. Ho un matrimonio alle spalle con Miriana Trevisan che finì, poi dopo tre anni siamo tornati insieme e abbiamo fatto anche un figlio. Non si può ipotecare il futuro, nessuno può sapere ciò che accadrà un domani”.

Pago e Serena Enardu torneranno di nuovo insieme? Lui non esclude nulla

Pago ha lasciato intendere che anche con Serena Enardu potrebbe esserci una riconciliazione in futuro, proprio come è successo in passato con la sua ex moglie. In amore fa ciò che sente, senza imporsi limitazioni. Anche l’ex gieffina la pensa come lui? Sembra proprio di no, da poco la Enardu ha detto di essere stanca di questa vicenda. Vuole andare avanti e non pensa che tra lei e Pago le cose possano ancora funzionare. Tra loro è davvero finita o proveranno ancora stare insieme? Lo scopriremo!