Pago svela perché ha lasciato Serena: la Enardu replica e lo attacca su Ig

Si torna a parlare ancora una volta di Pago e Serena Enardu e della fine della loro chiacchierata storia d’amore. I due si erano detti addio durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip, si erano poi riconciliati durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il reality sembravano più innamorati e felici che mai, poche settimane fa l’ex gieffina ha però annunciato la fine della loro relazione. Ai suoi tantissimi fan su Instagram la Enardu aveva detto che mancava la fiducia nel loro rapporto.

Pago parlando della rottura con Serena Enardu di recente aveva svelato di non avere più fiducia in lei dopo aver fatto una spiacevole scoperta. In una nuova intervista concessa al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi, l’ex gieffino ha rivelato di aver controllato il telefono di Serena e di aver scoperto che quello con Alessandro Graziani non è stato solo un flirt. In merito a ciò ha detto: “È stata una vera storia d’amore. E il tutto succedeva, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me“. A detta sua la Enardu avrebbe confessato all’ex fidanzato di essere stata più volte con Graziani dopo Temptation Island Vip.

Serena Enardu replica alle dichiarazioni di Pago, su Ig si scaglia contro di lui

Serena Enardu dopo aver letto le dichiarazioni rilasciate su Chi ha subito rotto il silenzio su Instagram per dire la sua. Stando alle parole dell’ex gieffina non è affatto vero che la loro storia d’amore è finita per il motivo svelato da Pago. A detta sua l’ex fidanzato si è inventato tutto con lo scopo di vendere il suo libro, ma in realtà i motivi della loro rottura sono altri. Lei stessa ha concluso il suo sfogo social dicendo: “Sono veramente imbarazzata per te, Pago. Non hai le palle di raccontare le cose come stanno, il motivo per il quale ti ho sbattuto fuori di casa e hai inventato questa scusa mediocre“.