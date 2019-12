Pago si svela a Verissimo: “Sono ancora innamorato di Serena…”

Pago si è lasciato sfuggire importanti rivelazioni a Verissimo, nella puntata che andrà in onda oggi 14 dicembre su Canale 5. Pacifico Settembre, vero nome del cantante, pochi mesi fa ha partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip insieme a Serena Enardu, dove ha dovuto fare i conti con la fine della loro chiacchierata storia d’amore. Partecipando al reality Serena ha chiarito i suoi dubbi, durante il falò di confronto ha ammesso di non essere più innamorata di Pago ed è per questo che si sono lasciati.

Sono passati pochi mesi dalla fine della loro storia d’amore, Pago ha confessato di essere ancora innamorato di Serena Enardu. A Silvia Toffanin ha rivelato: “Io sono ancora innamorato di Serena, non mi vergogno di dirlo perché un sentimento così forte non può svanire da un giorno all’altro. Eravamo in crisi già da un po’ di tempo, ma pensavo che il nostro rapporto stesse nuovamente crescendo, per questo ho accettato di fare Temptation.” Ad oggi il musicista sta cercando di riprendere in mano la sua vita, alla conduttrice ha detto che ha bisogno di vivere se stesso al massimo.

Pago ha sofferto tanto, parla della sua infanzia e del Grande Fratello Vip

Pago a Verissimo ha parlato anche della sua infanzia, alla conduttrice ha raccontato che era felice ma insieme alla sua famiglia ha affrontato periodi difficili. Quando aveva 13 anni il padre fu arrestato, ha fatto pure un periodo di latitanza. Quando il padre si recò da lui a Milano l’ha tenuto nascosto, ma è stato un periodo complicato. Per quanto riguarda la carriera, prima di avere successo in Italia è stato a Parigi, faceva l’artista di strada per guadagnare qualcosa. Pacifico ha rivelato che dormiva dove gli capitava, anche a Milano all’inizio dormiva dove gli capitava. Alla conduttrice ha detto: “Nella vita ho sofferto tantissimo, ma la sofferenza mi ha dato la forza per andare avanti”.

Le novità non sono però finite, alla Toffanin Pago ha svelato che farà parte del cast del Grande Fratello Vip, reality condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. Dopo il reality delle tentazioni e la rottura con Serena è pronto ad affrontare una nuova esperienza televisiva nella casa più spiata d’Italia.