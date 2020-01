Miriana Trevisan al GF Vip per Pago, il consiglio su Serena: “La ami? Torna da lei“

È andata in onda ieri 17 gennaio la quarta puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini, Miriana Trevisan è entrata nella casa per supportare l’ex marito Pago. Il conduttore ha mostrato dei videomessaggi al gieffino in cui l’ex moglie tentava di rassicurarlo per via della sofferenza che sta provando a causa del suo rapporto con Serena Enardu.

Il Grande Fratello Vip ha fatto poi partire il freeze nella casa più spiata d’Italia, a quel punto Miriana Trevisan ha fatto il suo ingresso nella casa. L’ex moglie di Pago ha parlato di uno dei momenti più delicati e difficili della vita del gieffino, la morte del padre. A detta sua tanta è la sofferenza che lui si porta dentro dopo la morte del padre, lei lo sa perché c’era in quel momento. Il padre del cantante era in ospedale quando lui e Miriana si sono fidanzati, l’uomo era già in fin di vita ma lei non lo aveva capito, era giovane e innamorata.

Miriana Trevisan ha raccontato che un giorno si sono recati in ospedale perché il fratello e la sorella di Pago li avevano chiamati, non appena sono arrivati due donne le hanno sorriso e l’hanno abbracciata nonostante il grande dolore che stavano vivendo, erano la mamma e la sorella dell’ex marito. Pago aveva capito che il padre stava morendo, per questo ha chiesto all’ex moglie di portare via la sorella dall’ospedale per farla riposare. Miriana Trevisan ha poi continuato dicendo: “E così andammo via, accendemmo una candela al centro della camera dove la mamma e la sorella dormivano per stare vicino al padre. Ad un certo punto questa candela si spense”.

Miriana Trevisan entra al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a Pago

Pago non ha trattenuto le lacrime durante il racconto dell’ex moglie. Quando lei ha finito di parlare Signorini ha concesso ai due di abbracciarsi, è stato un momento molto emozionante. Prima di andare via la Trevisan ha suggerito all’ex marito di non pensare a nulla e fare solo ciò che sente. Riferendosi a Serena Enardu ha infatti detto: “Per quanto riguarda l’amore, ti dico quello che penso, ma non ti arrabbiare: fai come ti pare, lascia perdere tutti gli altri, chi se ne frega. La ami? Torna da lei“.