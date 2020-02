Serena Enardu dopo il GF Vip: “Mi sento rinata, con Pago ci siamo amati”

Serena Enardu torna ad attirare l’attenzione del gossip, l’ormai ex gieffina è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip nel corso della 12esima puntata andata in onda lunedì 17 febbraio su Canale 5. La Enardu ha perso al televoto, dopo aver salutato il compagno Pago e gli altri gieffini ha lasciato la casa più spiata d’Italia ed è tornata a casa.

Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip, la Enardu ha pubblicato una serie di Instagram Stories ieri, dove ha parlato dell’eliminazione e del suo rapporto con Pago. Ai tantissimi fan che ogni giorno la seguono e la sostengono ha detto di essere molto felice. Il suo scopo non era quello di partecipare al reality ma di riprendersi il suo amore e c’è riuscita. Ha poi aggiunto: “Adesso voglio solo aspettare che esca, voglio solo stare con lui, non voglio altro”. Ai fan Serena Enardu ha chiesto di sostenere il compagno al Grande Fratello Vip, spera che possa essere lui il vincitore della quarta edizione del reality, a detta sua se lo merita. Egoisticamente vorrebbe che lui tornasse subito a casa per stare insieme a lei, ma spera che possa continuare il suo percorso nella casa e vincere.

Serena Enardu felice dopo il Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto l’ex gieffina

Serena Enardu pensa che siano poche le persone come Pago, in grado di andare oltre le apparenze. A detta sua il compagno vuole sempre la verità, a parer suo al Grande Fratello Vip la verità in tasca ce l’hanno pochissime persone. L’ex gieffina è felice perché nella casa lei e Pago si sono ritrovati, ad oggi si amano più che mai. Ha poi concluso dicendo: “Ci siamo amati da morire, ci siamo coccolati, conosciuti ancora, come non mai. Sono anche felice di essere uscita, perché è giusto che lui continui il percorso da solo. Mi sento rinata”.