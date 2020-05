Serena Enardu contro Pago: “Non è successo niente, usa mezzucci per…”

Si torna a parlare ancora una volta di Pago e Serena Enardu. Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo della loro chiacchierata storia d’amore, i due si erano detti addio durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip, si erano poi riconciliati durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il reality sembravano più innamorati e felici che mai, pochi giorni fa l’ex gieffina ha però annunciato la fine della loro relazione. Ai suoi tantissimi fan su Instagram la Enardu aveva detto che mancava la fiducia nel loro rapporto.

Dopo la loro rottura entrambi hanno rilasciato un’intervista al settimanale Chi pochi giorni fa per spiegare cosa è successo tra loro. Pago non è riuscito a trattenere le lacrime parlando di Serena, a detta sua è successo qualcosa di troppo grave, ha poi aggiunto che non potrà mai più aver fiducia in lei, gli ha fatto di nuovo del male e lo ha deluso. Ieri Serena Enardu ci ha tenuto a dire la sua dopo ciò che ha detto l’ex compagno in merito alla loro rottura. L’ex gieffina ha postato alcune Instagram Stories dove ha spiegato ai fan che c’è chi ricama sulle vicende in modo imbarazzante, che ha bisogno di questi mezzucci per vendere chissà cosa.

Serena Enardu ha poi lasciato intendere che Pago non ha detto la verità. Stando alle sue parole tra loro non è successo niente di così tanto grave come ha dichiaro lui. Lei stessa ha infatti detto: “Chi se ne frega, tanto ormai ho capito che o i diretti interessati o chi per loro utilizza questi mezzucci poco chiari per far credere qualcosa alle persone“. L’ex gieffina ha poi concluso dicendo: “Non è successo proprio niente, ragazzi.”