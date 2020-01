Serena Enardu dopo il confronto con Pago: “Ho pianto tutta la notte…”

È andata in onda ieri 10 gennaio la seconda puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto per la prima volta da Alfonso Signorini su Canale 5, il confronto tra Pago e Serena Enardu non è andato come lei sperava. Durante la prima puntata il conduttore ha invitato la Enardu, ha poi aperto un televoto della durata di 48 ore per darle la possibibilità di avere un confronto con il gieffino. Se l’esito sarebbe stato positivo la Enardu ieri sarebbe entrata nella casa più spiata d’Italia per una settimana per confrontarsi con l’ex.

Il pubblico non ha voluto Serena Enardu nella casa, l’esito è stato infatti negativo. Alfonso Signorini ha permesso comunque a Serena di entrare nella casa per un breve confronto con Pago. All’ex fidanzato ha detto di essere ancora innamorata di lui. I due si sono lasciati durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip, entrambi volevano mettere alla prova il loro amore ma la loro relazione non è sopravvissuta al relaity delle tentazioni. L’ex tronista di Uomini e Donne al villaggio aveva detto di aver capito di non essere più innamorata di lui. Anche Pago ha ribadito di essere ancora follemente innamorato di lei, ma dopo la sofferenza provata vuole fare chiarezza dentro di sé, vuole affrontare questa esperienza da solo, senza pensare alla Enardu.

Serena Enardu in lacrime dopo il confronto con Pago

Serena Enardu si è molto emozionata al Grande Fratello Vip durante il confronto con Pago. All’ex ha chiesto scusa per avergli fatto così tanto male, spera ancora in un loro ritorno di fiamma. Dopo la puntata è tornata a casa, ai fan ha svelato di essere stata molto male. Sul suo profilo Instagram ha infatti detto: “Ho pianto tanto…tutta la notte! Non so ancora se ho fatto la cosa giusta per “me”, ma sono sicura di aver fatto la cosa giusta per Noi!”