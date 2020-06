Pago replica ad Alessandro Graziani: “Confronto con lui? Non mi interessa”

Pago torna ad attirare l’attenzione del gossip, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato ancora una volta del flirt tra Serena Enardu e l’ex tentatore di Temptation Island Vip ed ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Graziani. Dopo la rottura con la Enardu l’ex gieffino ha fatto sapere di aver scoperto che Serena e Alessandro non hanno avuto un semplice flirt ma un vera e propria storia d’amore.

Dopo le dichiarazioni di Pacifico Settembre, Graziani a Uomini e Donne ha negato di aver avuto una relazione con Serena. Ha ribadito che i due si sono solo incontrati due volte. L’ex corteggiatore ha accusato l’ex fidanzato della Enardu di essere in cerca di visibilità, a detta sua poteva contattarlo se voleva avere un confronto privato invece di rilasciare dichiarazioni su di lui. In un’intervista concessa a Superguida Tv, Pago ha replicato alle parole di Alessandro dicendo: “Alessandro? Non mi interessa arrivare ad un confronto con lui. Io vivo la mia vita e non guardo quella degli altri. Non so gli altri cosa dicano e cosa facciano. Non mi interessa perché ho la mia di vita che mi preoccupa”.

Pago non si pente di aver dato un’altra possibilità a Serena dopo Temptation Island Vip

Pago ha fatto poi sapere di non aver nemmeno letto le ultime dichiarazioni rilasciate da Serena Enardu, in questo momento sta pensando solo a se stesso. Pensa sia giusto dedicare del tempo a se stesso e suo figlio. L’ex gieffino ha poi detto di essere dispiaciuto per tutto ciò che è successo tra lui e Serena. Il cantante ha continuato dicendo che va avanti e questo non vuol dire voltare le spalle a qualcuno o a qualcosa. Pago ci ha tenuto a chiarire che non è pentito di aver perdonato la Enardu dopo ciò che è successo tra loro a Temptation Island Vip, ha poi ribadito che in futuro non esclude un ritorno di fiamma con l’ex fidanzata.