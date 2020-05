Serena Enardu e Pago si sono lasciati, parla lei: “L’amore non basta”

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Serena Enardu, divenuta nota molti anni fa per aver partecipato nei panni di tronista al Trono Classico di Uomini e Donne. Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo della sua storia d’amore con Pago. I due si erano detti addio durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip, si sono poi riconciliati durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Serena Enardu è entrata nella casa più spiata d’Italia per confessare il suo amore a Pago. Voleva dimostrargli di aver capito che aveva commesso un enorme errore a mettere fine alla loro relazione. All’inizio l’ex gieffino sembrava essere titubante, dopo poche settimane ha deciso però di concedere un’altra possibilità a Serena. Dopo il Grande Fratello Vip i due sembravano più innamorati e felici che mai. Hanno trascorso buona parte della quarantena insieme a Cagliari, a casa dell’ex gieffina. Sembra però che l’amore che li lega e la voglia di stare insieme non siano bastati a far funzionare le cose tra loro. Poche ore fa la Enardu ha infatti svelato ai suoi fan che lei e Pacifico non stanno più insieme.

Serena Enardu soffre per la rottura con Pago, lo sfogo su Instagram

Serena Enardu ha postato una foto su Instagram dove è apparsa piuttosto turbata, nella didascalia dello scatto ha poi scritto un lungo sfogo. L’ex gieffina non ha reso noti i motivi della rottura, ha però detto che nel loro rapporto sono venuti a mancare stima e fiducia. Tra le varie cose, nel post si legge: L’amore non basta a far andare avanti un rapporto, ci vuole prima di tutto la stima e la fiducia. Non sempre chi decide di perdonare c’è la fa veramente e chi ha sbagliato in passato non può essere trattato come un colpevole a vita.” Per poi aggiungere: “Il perdono è un gesto d’amore molto pesante per chi prova ad applicarlo. Ma se non si riesce a spazzare rabbia e rancore viene a mancare la fiducia e tutto è compromesso facendo del male ad entrambi”. La Enardu si rende conto che indietro non si può tornare, a detta sua oggi pagherà con il suo dolore i suoi errori e ne trarrà un altro insegnamento.