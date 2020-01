Miriana Trevisan su Serena e Pago: “Lei non doveva andare al GF Vip”

Miriana Trevisan ha detto la sua in merito al confronto tra Pago e Serena Enardu al Grande Fratello Vip durante la seconda puntata del reality, andata in onda venerdì 10 gennaio su Canale 5. L’ex moglie del gieffino pensa che la Enardu non abbia scelto il momento giusto per parlare con lui.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi 15 gennaio, Miriana Trevisan ha dichiarato: “Al posto di Serena non sarei entrata nella Casa del GF Vip. Io avrei aspettato. Come ho già fatto in passato e non aggiungo altro. Questo viaggio Pacifico lo deve fare da solo”. L’ex moglie di Pago pensa che Serena abbia fatto un tentativo ad andare al Grande Fratello Vip, ma ha cercato una comunicazione che secondo lei non c’è stata. Serena sta ricevendo non poche critiche dopo il confronto con l’ex compagno, in molti l’hanno accusata di essere solo in cerca di visibilità. La Trevisan pensa che non bisogna accanirsi contro la Enardu perché sicuramente sta soffrendo.

Miriana Trevisan vorrebbe fare una sorpresa a Pago al GF ViP

Miriana Trevisan e Pago dopo la fine del loro matrimonio sono rimasti in ottimi rapporti, ad oggi si reputano amici e fratelli, dal loro amore è nato anche un figlio che oggi ha 10 anni. L’ex moglie del gieffino ha chiaramente detto che sarebbe felice di fargli una sorpresa al Grande Fratello Vip per sostenerlo.

Miriana pensa che Pago sia ancora innamorato di Serena Enardu, ma crede che abbia perso la fiducia. Ha poi aggiunto: “Sono certa che non lascerebbe mai il Grande Fratello Vip per Serena perché ora ha bisogno di spazio”. Serena e Pago sono stati insieme per sette anni, ma Miriana non l’ha mai incontrata. In merito a ciò ha svelato che è stata una scelta dell’ex marito quella di non farle conoscere.