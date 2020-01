GF Vip, Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic: “La malattia ci ha riavvicinati”

Nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri 17 gennaio su Canale 5, abbiamo assistito a molti incontri speciali, tra questi quello avvenuto tra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic. Il noto imprenditore e produttore cinematografico è entrato ieri nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa alla Rusic, alla quale ha dedicato importanti e speciali parole. Ha parlato del delicato e difficile periodo affrontato a causa della malattia, che è riuscito a superare anche grazie al sostegno e alla vicinanza dell’ex moglie.

Vittorio Cecchi Gori pensa che Rita Rusic sia una donna che ha dei numeri, altrimenti non l’avrebbe sposata. A detta sua è una donna bella ed elegnate, che ha stile. L’imprenditore ha fatto sapere che i due sono stati sposati per vent’anni, dal loro amore sono nati due figli. Pensa che la gieffina sia un’ottima madre, i loro figli sono davvero educati. Dopo la loro rottura non si sono più parlati per circa dieci anni, la sua malattia li ha fatti però riavvicinare.

Cecchi Gori ha fatto sapere che quando è stato male Rita Rusic era in America, ma si è subito precipitata da lui. Ha poi aggiunto: “Se sono guarito, forse è anche grazie a lei e a Mario. Quella malattia è servita per rimetterci insieme. Adesso siamo in buoni rapporti. Lei è la donna più importante della mia vita”.