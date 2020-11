Alba Parietti svela: “Ho chiesto al GF Vip di squalificare mio figlio”

Alba Parietti è stata molto dura negli ultimi giorni nei confronti del figlio. Francesco Oppini sta partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa l’uomo mentre chiacchierava con altri gieffini si è lasciato sfuggire frasi sessiste e molto gravi parlando di Dayane Mello e Flavia Vento. Frasi che gli hanno fatto rischiare di essere squalificato dal reality.

Ieri sera, durante le quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, Signorini ha fatto rivedere le scene che hanno fatto finire Oppini al centro delle polemiche, lo ha criticato duramente per le parole dette. Francesco Oppini ha subito detto che non era possibile dare una giustificazione alle sue parole, visibilmente dispiaciuto e mortificato ha chiesto scusa. Il conduttore gli ha spiegato che la produzione del reality aveva preso in considerazione la possibilità di squalificarlo, hanno però deciso di non farlo perché nella casa ha dimostrato di avere molto rispetto della sua fidanza. Questo ha fatto pensare loro che non può essere così orribile verso le donne come è sembrato in quelle frasi.

Alba Parietti ha commentato le frasi del figlio al GF Vip, fa sapere che era per squalifica

Dopo la diretta Alba Parietti ha commentato la vicenda del figlio sul suo profilo Instagram. Ai suoi fan ha rivelato di aver chiesto alla produzione del Grande Fratello Vip di squalificare Francesco. Tra le varie cose nel suo post si legge: “Oggi ho detto alla produzione e Mediaset che ero per squalifica. Tuttavia è stata data a Francesco una seconda possibilità, che lui stesso non credeva di meritare.” La nota showgirl e conduttrice ha ribadito che il figlio ha sbagliato ed è per questo che avrebbe accettato la squalifica a testa bassa. A detta sua Francesco si è reso conto delle gravi cose che aveva detto stupidamente con sciocca leggerezza.