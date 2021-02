GF Vip, Alda D’Eusanio non è stata squalificata: scoppia la polemica

Alda D’Eusanio ha rischiato la squalifica al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Durante la 36esima puntata del reality andata in onda ieri 1 febbraio 2021 il conduttore ha mostrato alla gieffina la clip in cui si sente una frase molto offensiva da lei pronunciata nei giorni precedenti: “Perché vedi qualche ne..o da queste parti?”. Dopo ciò che ha detto è subito scoppiata la polemica, sui social in moltissimi chiedevano la sua squalifica.

Nei mesi scorsi Fausto Leali è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver usato lo stesso termine nei confronti di Enock Barwuah. Alda D’Eusanio ha subito chiesto scusa a tutti coloro che a causa sua si sono sentiti offesi e insultati. Probabilmente immaginava già che sarebbe stata costretta ad abbandonare il reality ma le cose sono andate in modo diverso. Alfonso Signorini le ha spiegato che la sua è stata una parola infelice, che anche se usata in modo involontario può urtare la sensibilità altrui. Il conduttore ci ha tenuto però più volte a precisare che la gieffina ha usato quel termine solo una volta e senza che fosse rivolto a nessuno, per questo hanno voluto concedere al pubblico la possibilità di decidere se farla restare nella casa oppure no.

Alda D’Eusanio non è stata squalificata al Grande Fratello Vip

Durante la puntata di ieri sera è stato aperto un televoto flash per decidere le sorti di Alda D’Eusanio, il pubblico ha deciso di farla rimanere nella casa del Grande Fratello Vip. La mancata squalifica della gieffina ha lasciato l’amaro in bocca a moltissime persone. Sui social è infatti scoppiata subito la polemica, in moltissimi pensano che la produzione usi spesso due pesi e due misure. Molti pensano che la D’Eusanio meritasse di essere squalificata perché anche se la parola non era rivolta a nessuno rimane comune un termine offensivo che non deve essere utilizzato.