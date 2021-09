A pochi giorni dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Katia Ricciarelli rischia di essere squalificata. Il motivo? La famosa soprano nella casa più spiata d’Italia si è lasciata sfuggire un noto intercalare molto utilizzato in molte regioni d’Italia, frase però che a molti non è piaciuta.

Parlando con alcuni suoi compagni di avventura in cucina la gieffina ha detto: “Madonna cosa ci hai messo? L’aglio? Dio bono!”. Non si tratta di una vera bestemmia ma di un intercalare, molti la stanno però accusando di aver nominato il nome di Dio invano. Tante le critiche e le polemiche che stanno circolando da ore sul web, in tanti stanno chiedendo la squalifica di Katia Ricciarelli. È già successo nelle precedenti edizioni che ex concorrenti siano stati squalificati per lo stesso motivo, nel corso della quinta edizione Stefano Bettarini e Denis Dosio hanno dovuto abbandonare il Grande Fratello Vip proprio per aver pronunciato un intercalare.

Katia Ricciarelli dovrà abbandonare il Grande Fratello Vip?

Prima della messa in onda del Grande Fratello Vip il noto conduttore in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni aveva fatto sapere che in questa edizione ci sarà più flessibilità riguardo alle squalifiche. Queste le sue parole: “Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione”. Cosa deciderà di fare Alfonso Signorini con Katia Ricciarelli? Potrà continuare il suo percorso o dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia? Non ci resta che attendere per scoprirlo.