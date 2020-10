Adua Del Vesco, la madre attacca Tommaso Zorzi: “È lui il vero stratega…”

Si continua a parlare di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, entrambi stanno partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. A legarli un rapporto alquanto burrascoso, da poco hanno rivelato nella casa più spiata d’Italia di essere stati solo fidanzati per finta anni fa. La loro storia d’amore non era vera, hanno finto di stare insieme per far parlare di loro e ottenere così maggiore visibilità.

La madre di Adua Del Vesco ha commentato il rapporto tra la figlia e l’attore, ha anche detto la sua in merito ai battibecchi scoppiati al Grande Fratello Vip tra Adua e Tommaso Zorzi. La donna in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi mercoledì 14 ottobre, ha fatto sapere che quando ha scoperto che anche Massimiliamo Morra avrebbe partecipato al reality la figlia non voleva più partecipare. Lei pregava affinché non accettasse di partecipare, piangeva perché sperava che Adua rifiutasse.

A detta della donna prima del reality la Del Vesco era serena, lavorava e studiava Teologia ottenendo voti alti. La donna ha fatto sapere che a Milano la figlia ha svolto molti lavori: commessa, cameriera, dipendente di una rosticceria e altro ancora, ma era serena. I suoi occhi erano pieni di vita. Ha poi aggiunto: “Massimiliano con mia figlia ha sbagliato, noi lo sappiamo, lui lo sa. Ma c’è chi ha fatto peggio”.

La madre di Adua Del Vesco attacca duramente Tommaso Zorzi

La madre di Adua Del Vesco non ha rivelato altri dettagli in merito agli sbagli commessi da Massimiliano Morra nei confronti della figlia. Ha poi criticato duramente anche il comportamento di Tommaso Zorzi, a detta sua ha strappato ad Adua la parola gay rivolgendosi a Morra in hotel prima di entrare al Grande Fratello Vip. Pensa che l’abbia voluta tirare fuori a tutti i costi ma poi si è contraddetto. La donna ha concluso dicendo: “Rosa mi ha chiamato dopo che si erano visti e mi ha detto: “Tommaso volevo sapere se Massimiliano era gay, non sapevo cosa rispondere”. Io non assolvo Rosa, sia chiaro. L’errore lo ha commesso anche lei. Ma è Tommaso Zorzi il vero stratega di questo reality”.