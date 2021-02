Giulia Salemi piange al GF Vip: “Troppa cattiveria contro di me…”

Si torna a parlare di Giulia Salemi, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nelle ultime settimane sono scoppiati diversi battibeccati tra Giulia e Tommaso Zorzi, le cose tra loro sono peggiorate dopo la 36esima puntata del reality andata in onda lunedì 1 febbraio 2021. L’influencer è convinto che Giulia abbia sfruttato la loro amicizia per aumentare la sua visibilità, le ha chiaramente detto che vuole mettere fine alla loro amicizia.

Giulia Salemi durante il loro litigio ha accusato Zorzi di non averci tenuto davvero a lei in questi anni se pensa di mettere fine alla loro amicizia in questo modo. Lui l’ha invece accusata di aver tenuto più al suo personaggio che a lui come amico. L’ha anche accusata di aver strumentalizzato il loro rapporto per interesse. Al Grande Fratello Vip la gieffina ha discusso anche con Dayane Mello, la situazione tra i tre non è affatto serena e Giulia non sta vivendo bene ciò che è successo tra loro nella casa più spiata d’Italia.

Giulia Salemi si sfoga al Grande Fratello Vip, piange parlando degli scontri con Zorzi e Dayane

Ieri Giulia Salemi si è sfogata con Pierpaolo Pretelli, non riusciva a smettere di piangere pensando alle discussioni scoppiate con Tommaso Zorzi e Dayane. Vorrebbe trascorrere con tranquillità le ultime settimane al Grande Fratello Vip ma non ci riesce dopo ciò che è successo. Al fidanzato ha detto: “Quello che è successo ieri mi è rimasto addosso, troppa cattiveria, troppa. Davvero troppe cose cattive contro di me.” La gieffina pensa che il comportamento di Zorzi e Dayane sia un accanimento nei suoi confronti e continuano ad attaccarla per ferirla. Ha poi aggiunto che non vorrebbe farsi vedere mentre sta male da loro perché non vuole dargliela vinta. Ci sarà un chiarimento tra loro nella casa più spiata d’Italia?