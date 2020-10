Tommaso Zorzi al GF Vip svela perché ha litigato con Aurora Ramazzotti

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Tommaso Zorzi, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il gieffino nella casa più spiata d’Italia ha parlato della sua amicizia con Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. I due sono amici da moltissimi anni, si sono conosciuti ai tempi delle superiori e tra loro è subito nata una bellissima amicizia.

Pochi mesi fa Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno litigato, fino ad ora non era saltato fuori il motivo del loro litigio. Ieri nella casa più spiata d’Italia, mentre chiacchierava nel tugurio con Myriam Catania e Massimiliano Morra, ha confessato di aver litigato con l’amica a causa sua. Queste le sue parole: “Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di m…a”. Il gieffino ha poi aggiunto: “Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare, ho la sindrome dell’abbandono, mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe situazioni”.

Ecco perché Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno litigato

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno litigato dopo la quarantena prevista per il Coronavirus. Lei ha trascorso il lockdown a Bergamo insieme alla madre, a Tomaso Trussardi, al fidanzato Goffredo Cerza e all’amica Sara Daniele. Il gieffino ha invece trascorso da solo la quarantena, questo l’ha fatto stare male. In merito a ciò il noto influencer ha svelato: “Essendo la mia miglior amica ed essendo lì in casa con tutti mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato”. Sarebbe quindi questo il motivo del loro litigio, Zorzi si aspettava forze più sostegno da parte dell’amica in quel momento così delicato. Ad oggi Tommaso vorrebbe però riavvicinarsi ad Aurora, dopo il reality ci sarà un chiarimento tra loro? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.