Stefania Orlando su Zorzi: “Mi aveva detto che avremmo chiarito ma…”

Va in onda stasera, lunedì 11 gennaio 2021, su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tantissimi sono i colpi di scena che si stanno verificando durante la quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore abbiamo assistito ad un nuovo scontro tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, eppure i due fino ad ora sono sempre stati molto uniti.

Tra loro è nato un bellissimo rapporto di amicizia nei mesi che fino ad ora hanno trascorso nella casa più spiata d’Italia. La Orlando è però andata su tutte le furie quando ha visto Zorzi insieme a Dayane Mello mentre ballavano e si divertivano. In preda alla gelosia ha attaccato l’amico. Tommaso le aveva detto che avrebbero chiarito dopo la lite scoppiata ieri tra loro, ma al momento non hanno ancora parlato per fare pace. La loro freddezza sta facendo stare male Stefania Orlando, la gieffina si è sfogata con Andrea Zenga al Grande Fratello Vip. Al gieffino ha detto di essere troppo sensibile, che siano le sue o degli altri le cose a detta sua le arrivano sempre potenti. Ha poi aggiunto che fa un po’ fatica, soprattutto in quei momenti in cui è psicologicamente stanca come lo è adesso nella casa.

Al GF Vip Stefania Orlando parla dello scontro con Zorzi

Stefania Orlando mentre parlava con Zenga ha detto che cerca sempre di tirarsi su, in molti non conoscono questo suo lato perché quando è giù rimane a casa, nella casa però non può nascondersi. La gieffina non pensa che sia successo qualcosa di così grave tra lei e Tommaso Zorzi ed è anche questo che la fa arrabbiare con se stessa. Pensa che deve imparare a farsi scivolare alcune cose addosso e ad essere più forte, questo a parer suo è il segreto per vivere meglio. Parlando di Zorzi ha poi concluso dicendo: “Lui mi aveva detto ‘Poi chiariamo’, ma non c’è evidentemente la voglia. Poi il fatto che in puntata rivedremo tutto, non è una cosa che mi entusiasma.”