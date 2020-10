Adua e Zorzi, confronto al GF Vip. Lei confessa: “Ho detto una bugia”

C’è finalmente stato un chiarimento tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Negli ultimi giorni i due si sono più volte scontrati e attaccati per via della confessione fatta dal gieffino nella casa più spiata d’Italia. Zorzi ha infatti rivelato che mentre erano in albergo prima del loro ingresso nella casa lei gli avrebbe rivelato che Massimiliano Morra è gay.

Durante la scorsa puntata Adua Del Vesco ha negato di aver detto a Zorzi che Morra è gay, lui l’ha accusata di essere una bugiarda ma la gieffina ha continuato a negare negli ultimi giorni nella casa. A causa delle critiche e degli insulti ricevuti l’umore della Del Vesco è stato pessimo in questi giorni. Nelle ultime ore la Brandi ha cercato di consolarla ma lei ha preferito rimanere un po’ da sola in veranda. Vedendola Tommaso Zorzi l’ha raggiunto e hanno finalmente avuto un chiarimento. L’attrice sa bene di essere passata per bugiarda, al gieffino ha detto di essersi sentita in difficoltà essendo in prima serata ed è per questo che non ha saputo gestire la situazione. Ha poi ammesso: “Ho detto una bugia”, a Tommaso ha chiesto scusa per aver inizialmente negato che si erano incontrati nella sua stanza in albergo.

Sembra che Adua Del Vesco non abbia detto esplicitamente a Zorzi che Morra è gay, ha fatto cenno di si quando lui glielo ha chiesto. La gieffina rivolgendosi a Tommaso Zorzi in lacrime ha poi detto: “Ho fatto i miei errori. Sono stanca, ti prego di capirmi. Non voglio più tirare in mezzo questo ragazzo, sta subendo tutto”. La Del Vesco ha ribadito che per lei non è stato facile vivere nelle bugie per anni, a quel punto Tommaso le ha chiesto: “Tu saresti qua al GF Vip se non avessi avuto questa storia?”. L’attrice pensa che sarebbe comunque entrata nella casa dal momento che ha fatto molte cose in tv, gli altri concorrenti le hanno però fatto notare che le finte storie con Garko e Morra hanno sicuramente giovano alla sua immagine.