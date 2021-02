Giulia Salemi dura al GF Vip: “Rapporto finito con Zorzi, è perfido e marcio”

Non stanno migliorando i rapporti tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, entrambi stanno ancora partecipando alla quinta edizione del reality che giungerà al termine tra due settimane. Nella casa più spiata d’Italia sono nate diverse discussioni tra loro, alcune anche molto accese dove si sono attaccati e insultati.

In più occasioni la gieffina ha detto di essere ferita perché lo reputava davvero un amico, Zorzi ha però precisato più volte che non erano così amici nemmeno fuori. Tante le cattiverie che si sono detti, la loro amicizia sembra essere ormai rovinata. Pochi giorni fa, dopo la 39esima puntata del Grande Fratello Vip è scoppiato un nuovo acceso scontro tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, lei su tutte le furie non è riuscita a controllarsi e urlando lo ha accusato di essere cattivo, perfido e molto altro ancora.

Giulia Salemi dura contro Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip

Ieri sera Giulia Salemi è tornata a parlare male di Zorzi mentre era da sola con il fidanzato. A Pierpaolo Pretelli ha detto che per lei il rapporto con Tommaso è finito, ha poi aggiunto: “A me rinfaccia che gli ho detto che è perfido. Lui è perfido, cattivo e con me è stato cattivo. Mi ha trattato di mer*a. Lui mi ha dichiarato guerra e mi ha reso un mese d’inferno qui dentro. Una vita infernale per colpa sua.” La gieffina pensa che Tommaso Zorzi le abbia fatto la guerra fino ad ora al Grande Fratello Vip ed è convinta che lui sia in finale grazie a lei. Al gieffino ha poi detto che l’ormai ex amico le sta continuando a rovinare le giornate nella casa più spiata d’Italia.

Pierpaolo Pretelli a Giulia ha detto che forse qualcosa ha segnato Tommaso Zorzi in passato visto che vede sempre il marcio in tutto. La Salemi ha risposto dicendo che anche lei ha vissuto cose brutto però non si può essere così cattivi. A detta sua l’influencer è troppo maligno e marcio, ha poi concluso dicendo che non si merita tutta la cattiveria che ha ricevuto.