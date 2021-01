GF Vip, Pierpaolo Pretelli attacca la sua famiglia: “Mi vergogno…”

Ieri sera al Grande Fratello Vip Signorini ha mostrato a Pierpaolo Pretelli un’intervista rilasciata dal fratello Giulio, il ragazzo ha chiaramente detto che faceva il tifo per Elisabetta Gregoraci e non per Giulia Salemi. Di recente anche la madre del gieffino aveva bacchettano il gieffino dicendogli di frenare con la Salemi. A quanto pare la famiglia dell’ex velino non vede di buon occhio la relazione nata Giulia nella casa.

Nella notte Pierpaolo Pretelli ha duramente attaccato i suoi familiari, pensa che non lo conoscono in realtà. Con la Gregoraci ha sofferto nella casa perché lei non ricambiava i suoi sentimenti, ora che finalmente sta bene deve scoprire che loro dicono queste cose. A Giulia Salemi ha detto che devono rispettare lei e chiunque lui voglia al suo fianco. il gieffino ha poi detto che la madre e il fratello lo hanno deluso. A detta sua il fratello avrebbe dovuto capirlo visto che è più giovane e sa come la pensa, ma anche lui ha sbagliato.

Pierpaolo Pretelli contro la sua famiglia, ecco cosa ha detto al GF Vip

Pierpaolo Pretelli alla Salemi ha detto che la sua famiglia non doveva dire quelle cose, soprattutto non in pubblico davanti a milioni di persone. A parer suo loro non riescono a capire e a guardare oltre. A Giulia ha poi svelato che aveva chiesto alla sua famiglia prima di varcare la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip di non esporsi e di non andare in televisione durante la sua partecipazione al reality. Il gieffino ha poi concluso dicendo: “Mi sento in difficoltà adesso. Mi vergogno per quello che hanno fatto. Ma che hanno combinato? Come cavolo gli è venuta in mente questa cosa? Per me è pure follia. Non l’accetto questa cosa non ce la faccio.”