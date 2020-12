Pierpaolo Pretelli piange al GF Vip: “Ho un blocco con le donne…”

Pierpaolo Pretelli ha avuto un crollo emotivo nelle scorse ore al Grande Fratello Vip, l’ex velino di Striscia la notizia sta partecipando alla quinta edizione del reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Nella casa più spiata d’Italia sembrava essere nato un flirt con Elisabetta Gregoraci, i due hanno vissuto momenti bellissimi insieme ma la loro è rimasta solo una speciale amicizia, almeno per il momento.

La settimana scorsa la Gregoraci ha lasciato la casa per tornare dal figlio Nathan Falco. Pierpaolo Pretelli continua invece il suo percorso al Grande Fratello Vip e sembra che da quando la soubrette è uscita si stia godendo la sua esperienza nella casa con più spensieratezza. Ieri è però scoppiato in lacrime pensando alla sua vita sentimentale. A detta sua non è più riuscito ad innamorarsi dopo la fine della sua relazione con Ariadna Romero. La loro è stata una bellissima e importante storia d’amore, hanno avuto anche un figlio, Leonardo. Quando il bimbo aveva solamente pochi mesi la loro storia d’amore è giunta al capolinea, si amavano ancora ma i loro caratteri erano incompatibili.

Pierpaolo Pretelli non riesce più ad innamorarsi, scoppia a piangere al GF Vip

Pierpaolo Pretelli è scoppiato a piangere al Grande Fratello Vip mentre parlava con Andrea Zelletta e Cristiano Malgioglio. A detta sua con Elisabetta ha provato le cose che si provano all’inizio di un flirt, quando però il rapporto diventa più serio lui non riesce ad andare avanti. Ha poi aggiunto che da quando è finita con Ariadna ha conosciuto molte ragazze ma non è mai riuscito a costruire qualcosa di serio. Tra le varie cose ha detto: “Prima ero sempre fidanzato, adesso no, sono anni che non riesco, ho un blocco.” Per poi aggiungere: “Mi blocco perché non riesco ad innamorarmi.” Zelletta e Cristiano Malgioglio hanno cercato di rassicurarlo, entrambi pensano che deve solo incontrare la persona giusta.