Selvaggia Roma disperata al GF Vip: “Mi colpevolizzo molto…”

Selvaggia Roma, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, ha raccontato alcuni momenti dolorosi legati al suo passato. La madre della gieffina è italiana, il padre è però tunisino, quando era una bambina viveva in Tunisia con la sua famiglia. Quando lei era piccola la madre voleva tornare in Italia, voleva portare con lei anche la figlia ma non ci riuscì subito.

Ieri sera nella casa più spiata d’Italia Selvaggia Roma ha fatto sapere che la madre ha passato cose terribili quando lei era molto piccola, aveva quattro anni. La gieffina ha raccontato che la madre piangeva ogni notte, non ha vissuto momenti felici in quel periodo. A detta sua in quei paesi la donna non conta nulla, ha poi aggiunto: “Eravamo in trappola, non poteva tornare insieme a sua figlia in Italia.” Parlando del suo passato con alcuni concorrenti del reality la Roma si è messa a piangere, a detta sua la madre non l’ha mai fatta sentire in colpa per ciò che ha dovuto affrontare nella vira ma lei continua negli anni a colpevolizzarsi.

Selvaggia Roma al GF Vip racconta di aver fatto soffrire la madre

Selvaggia Roma ha anche rivelato di aver fatto soffrire molto la madre in passato. Ai suoi compagni di avventura in lacrime ha raccontato di essere andata via di casa a un certo punto e di aver detto alla madre che se ne andava da lei una volta per tutte. Ad oggi ricorda ancora lo sguardo pieno di dolore della madre sulla porta di casa quando lei andava via. La gieffina si lascerà sfuggire altri racconti sul suo difficile passato al Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere per saperne di più.