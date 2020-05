GF Vip, Giulia De Lellis sarà la nuova opinionista? Il gossip

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Giulia De Lellis, divenuta nota anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo la trasmissione la De Lellis continua ad essere sempre più amata e seguita sui social. Negli ultimi anni sta conquistando un successo dietro l’altro. Da pochi mesi è tornata insieme ad Andrea Damante, i due sembrano più innamorati e felici che mai, i loro tantissimi fan non avevano mai smesso di sperare in una loro riconciliazione.

Nelle ultime ore Giulia De Lellis è finita ancora una volta al centro del gossip, non per la sua relazione con Damante ma per ragioni lavorative. Stando a 361 Magazine potrebbe essere lei la nuova opinionista del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La quinta edizione del reality andrà in onda a partire da ottobre, al posto della versione Nip del reality condotto da Barbara d’Urso.

Giulia De Lellis affiancherà Alfonso Signorini al GF Vip?

Giulia De Lellis ricoprirà davvero il ruolo di opinionista nel corso della nuova edizione del reality? Nessuna notizia certa è stata ancora annunciata, ciò che è certo è che il noto conduttore le avrebbe già voluto far svolgere questo ruolo nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Parlando dell’influencer Signorini mesi fa aveva infatti svelato: “Sì, non l’ho mai detto ma io avevo pensato subito a lei, perché è una ragazza che sa cosa vuole. Poi la cosa non è andata in porto, però l’avrei voluta”. In moltissimi si chiedono se questa volta ci sarà la De Lellis al fianco di Alfonso e Pupo nei panni di opinionista. Al momento l’influencer non ha ancora rotto il silenzio per confermare o smentire la notizia. Per saperne di più non ci resta che attendere nuovi dettagli in merito a tale possibilità.