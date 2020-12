GF Vip, Malgioglio parla della Gregoraci con Pretelli: “Ti ha preso in giro”

Si torna a parlare del rapporto nato tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, nel corso della quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Sin dall’inizio c’è stata una grande ed evidente intesa tra loro. Erano in molti a pensare che sarebbe nato l’amore tra i due nella casa più spiata d’Italia, lei però ha sempre smentito.

In più occasioni Elisabetta Gregoraci ha fatto sapere che non avrebbe fatto nulla con Pretelli nella casa, ad oggi non sa se potrebbe nascere qualcosa tra loro fuori. Prima di andare via ha detto al gieffino di essere felice dei momenti che hanno trascorso insieme, nonostante non sia nata una storia d’amore tra loro. Eppure c’è chi è convinto che l’ex gieffina abbia giocato con Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Malgioglio parlando con il gieffino ha chiaramente detto che secondo lui la soubrette lo ha preso in giro. A Pretelli ha chiesto se è felice di essere ricordato solo per la cotta che si è preso per Elisabetta o se vorrebbe essere ricordato per la sua personalità. Gli ha poi detto che quando lo guardava da casa pensava fosse scemo, però quando lo vedeva piangere gli faceva tenerezza.

Elisabetta Gregoraci ha preso in giro Pierpaolo Pretelli al GF Vip?

Cristiano Malgioglio ha chiesto a Pierpaolo Pretelli se pensa che la Gregoraci abbia giocato con lui. Pensa che lei si sia affezionata a lui perché era diverso dagli altri. Ha poi aggiunto: “Lei ti faceva capire che le piacevi molto. Allora quello che mi sento di dire io a questo punto è che lei ha giocato con i tuoi sentimenti.” Il gieffino ha detto che Elisabetta non gli ha mai lasciato intendere di essere innamorata di lui, però continuava a corteggiarla perché lei gli faceva capire di essere interessata a lui, tra loro c’era molto trasporto. A detta sua in puntata lei negava che potesse nascere una relazione tra loro, ma durante la settimana gli faceva capire che qualcosa tra loro c’era. Ad ogni modo, ha ammesso che la soubrette non gli è ancora indifferente ma non è innamorato di lei.