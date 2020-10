Elisabetta Gregoraci dura replica a Briatore: “Vomito tutto, fa il fenomeno”

È andata in onda ieri 2 ottobre su Canale 5 la sesta puntata del Grande Fratello Vip, tra i protagonisti della puntata anche Elisabetta Gregoraci. Alfonso Signorini ha messo al corrente la gieffina su alcune dichiarazioni rilasciate in una recente intervista da Flavio Briatore. L’ex marito della soubrette ha detto di averla fatta vivere sempre nel lusso, in merito al fatto di voler essere indipendente l’imprenditore ha detto che potrebbe rinunciare a quello che le passa ogni mese se davvero vuole essere autonoma.

Visibilmente infastidita Elisabetta Gregoraci ha così replicato alle dichiarazioni di Flavio Briatore: “Io qui vomito di tutto, poi vediamo se fa il fenomeno. Mi sono anche trattenuta e ho fatto la signora per anni”. La gieffina ha fatto sapere che quando ha conosciuto l’ex marito aveva già tutte le sua case, non le ha quindi pretese quando si sono lasciati, tranne trascorrere 15 giorni in vacanza con il figlio perché le spetta. In merito al mantenimento ha fatto sapere che dopo la separazione sono uscite delle dichiarazioni che attestavano che aveva preso tante cose ma non è vero.

In merito al fatto di rinunciare al mantenimento che Briatore le passa ogni mese Elisabetta Gregoraci ha detto: “Io ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore. Quando si arrabbiava e provava a ostacolarmi io sono andata dritta per la mia strada. A me dispiace di questa intervista, io non ho mai aperto bocca perché gli voglio un gran bene. Devono rimanere affari nostri, ma come vedi parte sempre da parte sua.” La gieffina ha poi fatto sapere che non si vergogna affatto di andare a tagliare nastri, né di stare al Grande Fratello Vip con gli altri concorrenti, vuole infatti imparare a farlo bene. Ai suoi compagni d’avventura quando è tornata in salotto ha detto di essere dispiaciuta per le dichiarazioni rilasciata dall’ex marito, tutti le hanno dato ragione dicendo che avrebbe dovuto evitare di dire quelle cose.