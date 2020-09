Elisabetta Gregoraci parla di Briatore: “Ho sacrificato tante cose per lui”

Elisabetta Gregoraci si è lasciata sfuggire nuove e interessanti confidenze sulla sua vita privata al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Mentre chiacchierava con Stefania Orlando e Matilde Brandi la nota soubrette ha parlato della sua relazione con Flavio Briatore e di come abbia stravolto la sua vita il loro rapporto. La gieffina ha raccontato che aveva solamente 24 anni quando si è fidanzata con il noto imprenditore, era piccola ma già molto inquadrata.

La Gregoraci ha fatto sapere di essere sempre stata molto responsabile, non faceva cavolate nemmeno quando era solo una ragazzina, nemmeno quando ha vissuto da sola a Roma all’età di 19 anni. Stare accanto a Flavio Briatore le ha permesso di imparare molte cose, ma ha dovuto sacrificarne molte altre. Tra le varie cose Elisabetta Gregoraci nella casa più spiata d’Italia ha detto: “Dovevo mantenere un ruolo preciso accanto a lui. Ho rinunciato a tante cose televisive, ho cambiato la mia vita, l’ho seguito, ho dovuto sacrificare tante cose per stargli accanto.” La gieffina ha raccontato che non faceva nemmeno gli aperitivi con le amiche, la sua prima vacanza con un’amica l’ha fatta all’età di 38 anni, dopo che è finito il suo matrimonio con Briatore.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha svelato che quando stavano insieme faceva una vita di pubbliche relazioni, ha avuto una vita molto impegnativa anche se ha imparato molte cose. A detta sua ha viaggiato tanto, ha vissuto molte cose belle ma tante altre cose le sono state tolte. Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip ha parlato anche della morte della madre, la donna aveva 52 anni, è scomparsa dopo aver lottato per molti anni contro un cancro. Quando la madre è morta per lei è stata fondamentale la presenza del figlio Nathan Falco, in merito a ciò ha concluso dicendo: “Lui era nato da poco, per due anni ho messo da parte il lavoro e mi sono dedicata solo a lui”.