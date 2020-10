L’ex manager della Gregoraci la attacca: “Non esiste riconoscenza per lei”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci, attuale concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. La gieffina è stata nuovamente attaccata duramente dal suo ex manager Francesco Chiesa Soprani. Dopo i dissapori tra la soubrette e Flavio Briatore delle ultime settimane, l’ex manager della Gregoraci ci ha tenuto a dire la sua.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Francesco Chiesa Soprani ha fatto sapere che la gieffina non dovrebbe parlare del suo rapporto con Flavio Briatore, pensa che dovrebbe essere più riconoscente nei confronti dell’ex marito. Tra le tante cose l’uomo ha detto: “Briatore si è stancato perché Elisabetta ha detto una serie di cavolate. Lo capisco, visto tutto quel che ha fatto per lei e i soldi che le passa ogni mese. Sicuramente la parola riconoscenza per la Gregoraci non esiste. Né nei sentimenti né in ambito professionale”. A detta sua Elisabetta Gregoraci ha sbagliato a pronunciare il nome di Briatore perché lui è l’uomo che le ha cambiato la vita. Dubita anche che da parte della soubrette fosse amore. A parer suo il suo unico obiettivo era quello di sentirsi importante e diventare la moglie di un uomo come lui, che le apriva qualsiasi porta.

L’ex manager di Elisabetta Gregoraci la accusa di essere irriconoscente con Briatore e commenta il flirt con Pierpaolo Pretelli

Francesco Chiesa Soprani ha commentato poi il ‘flirt’ tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli dicendo che non la vede affatto a trascorrere le sue serate sul divano con il gieffino a mangiare pizza e a guardare in tv le partite. L’ex manager della Gregoraci riferendosi ancora al suo presunto flirt con il gieffino ha poi concluso dicendo: “Sta vivendo una relazione sentimentale con un ragazzo che mai frequenterebbe al di fuori del reality. Anche perché dovrebbe essere lei a mantenere lui. Ed Elisabetta non è mai stata una donna generosa…”.