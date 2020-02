Nicola Savino parla della Gregoraci: “Qualcuno ha preso in giro lei e me”

Da settimane non si fa che parlare delle accuse che Elisabetta Gregoraci ha rivolto nei confronti di Nicola Savino. In più occasioni la conduttrice ha svelato che lei e Savino dovevano condurre insieme L’Altro Festival. A detta sua tutto era stato già deciso, ma il conduttore l’avrebbe esclusa con prepotenza, accuse che il conduttore ha subito smentito senza però rivelare i dettagli della vicenda.

Savino è tornato a parlare di Elisabetta Gregoraci e delle accuse che la conduttrice gli ha rivolto, ci ha tenuto a fare chiarezza in un’intervista concessa a Il Messaggero. Il conduttore ha svelato che né il direttore artistico né il direttore di rete gli hanno mai parlato di lei. Savino ha fatto sapere di essere stato contattato a novembre da Amadeus per condurre l’Altro Festival, lui ha subito accettato.

Dopo aver accettato si è recato a Roma per parlare con Elena Capparelli, direttrice di RaiPaly, per formare insieme in cast. Il direttore ha poi raccontato di aver ricevuto dopo le feste di Natale una telefonata da un amico che lui ed Elisabetta Gregoraci hanno in comune. L’uomo gli ha detto che l’ex moglie di Flavio Briatore era convinta che lui ce l’avesse con lei, era sorpresa di non essere più nel cast.

Nicola Savino fa chiarezza sulla vicenda con Elisabetta Gregoraci

Dopo la telefonata Nicola Savino ha telefonato subito ad Elisabetta Gregoraci, le ha raccontato che non c’era mai stata nel progetto. Il conduttore ha poi aggiunto: “Non ho niente contro di lei, magari in futuro lavoreremo insieme, ma in questa storia non c’entro. Idem Amadeus ed Elena Capparelli. Di sicuro c’è qualcuno che ha preso in giro lei e me”. Savino ha concluso dicendo che il loro lavoro è così, anche a lui è capitato di non condurre programmi che erano sicuri.