Elisabetta Gregoraci accusa Savino di averla esclusa da L’Altro Festival: lui replica

Nelle ultime ore non si fa che parlare delle accuse che Elisabetta Gregoraci ha rivolto contro Nicola Savino. Ieri, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, la conduttrice ha svelato ai suoi tantissimi fan che lei e Savino dovevano condurre insieme L’Altro Festival. A detta sua tutto era statao già deciso, ma il conduttore l’ha esclusa con prepotenza. Ai fan ha spiegato che per escluderla ha adottato motivi inesistenti, strumentali e presuntuosi, tra questi anche la presunta appartenenza politica alla Destra del suo ex marito, poiché all’interno del programma avrebbe già incluso comici sostenitori di Sinistra.

Elisabetta Gregoraci si è detta profondamente basita, soprattutto perché non ha avuto la possibilità di difendersi dal momento che è stato fatto tutto alle sue spalle. La conduttrice pensa che la sua dignità di donna e di professionista sia stata calpestata. L’ex moglie di Flavio Briatore ha fatto sapere di aver riflettutto molto prima di pubblicare il post, ma ha ritenuto che fosse giusto che tutti sapessero la verità, ha poi chiesto ai suoi fan di sostenerla in questo delicato momento.

Nicola Savino replica alle accuse di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha quindi accusato Nicola Savino di averla esclusa dalla conduzione del programma, la replica del conduttore non si è fatta attendere molto. A Radio Deejay Chiama Italia ha detto di non aver mai parlato di destra e sinistra perché lui non discrimina. Savino ha fatto poi sapere di aver parlato al telefono con la Gregoraci per rincuorarla di un malinteso che lo riguarda, ma ha ribadito di non aver parlato di destra e sinistra perché non discrimina. Il conduttore ha poi concluso dicendo: “Prima di tutto io non associo Flavio Briatore alla destra. Anzi, è amico di Matteo Renzi. Però questa cosa di destra e sinistra mi ha proprio avvilito”.