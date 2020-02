Alberto Mezzetti, nuove accuse alla d’Urso: “Mi ha escluso da ogni programma”

Si torna a parlare di Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 15, reality show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. L’ex gieffino ha conquistato un notevole successo nella casa più spiata d’Italia, dopo il reality però non si è sentito spesso parlare di lui. In più occasioni Mezzetti si è scagliato duramente contro la d’Urso, accusandola di averlo escluso completamente dalla televisione.

Poche ore fa Alberto Mezzetti si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, dove è tornato ad attaccare Barbara d’Urso. L’ex gieffino ha fatto sapere che da due anni prova a tornare in televisione, nessuno però lo prende in considerazione. A detta sua in Italia è diventato l’uomo che non può andare in tv. Riferendosi alla d’Urso ha detto: “È incredibile che una persona abbia tutto questo potere! Ma non finisce qui…un guerriero lotta fino alla morte e voi votandomi mi avete dato la vita”. Mezzetti pensa che non far andare lui in televisione significa non rispettare i 2 milioni di voti dati dal pubblico che guarda la tv.



Barbara d’Urso ha escluso Alberto Mezzetti dalla tv? Ecco cosa ha detto lui

Lo sfogo di Alberto Mezzetti non è però finito, l’ex gieffino ha infatti detto ai tantissimi fan che lo seguono di essere certo che ad escluderlo dalla televisione sia stata la d’Urso. In merito a ciò ha infatti detto: “Questa notizia è per tutti i miei followers, per tutti voi, per tutti coloro che mi vorrebbero in tv. Oggi ho avuto la conferma che la signora Barbara d’Urso mi ha completamente escluso da ogni programma televisivo, ha oscurato ogni mia esperienza”. La nota ed amata conduttrice replicherà alle nuove accuse che Mezzetti ha rivolto nei suoi confronti? Dopo lo sfogo dell’ex gieffino Barbarella non ha ancora rotto il silenzio per confermare o smentire le sue parole. Lo farà presto? Non ci resta che attendere per scoprirlo.