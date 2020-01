Paola Caruso contro Ivan Gonzalez: “Finge di sedurre per visibilità…”

Al centro dell’attenzione del gossip nelle ultime ore Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un altro ha attacato pesantemente Ivan Gonzalez sul suo profilo Instagram. Il motivo? La Caruso pensa che l’ex tronista di Uomini e Donne per ottenere maggiore visibilità sfrutta le donne, lo ha fatto con lei e a detta sua lo avrebbe fatto anche con altre donne.

I due hanno partecipato alla setessa edizione di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei famosi, andata in onda nel 2017. Sull’Isola si erano molto avvicinati all’inizio, tramite alcune Instagram Stories la Caruso ha detto: “Io l’ho conosciuto a Supervivientes dove ha finto di sedurmi, pugnalandomi alle spalle, votandomi, accusandomi e facendomi passare come una persona orribile.” La nota showgirl ha fatto sapere di averlo però perdonato dopo il reality, credeva nel loro rapporto e nella loro amicizia.

Con il tempo Ivan Gonzalez e Paola Caruso si sono allontanati e non hanno mantenuto un buon rapporto. A Uomini e Donne l’ex tronista riferendosi all’ex Bonas l’aveva definita un ‘serpente velenoso’. La Caruso ha poi aggiunto che Gonzalez è venuto in Italia la prima volta per lei, il suo scopo era quello di farsi conoscere.

Ivan Gonzalez sfrutta le donne per visibilità? Ecco cosa ha detto Paola Caruso

Paola Caruso è convinta che Ivan Gonzalez è divenuto noto soprattutto grazie a lei, in Italia è stato notato quando frequentava lei. In merito a ciò ha infatti detto: “È per questo che è al Grande Fratello. E non ci sarebbe se non fosse stato per la sottoscritta”. Gonzalez al momento è uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, la Caruso ci ha tenuto a fare un appello alle ragazze che si trovano nella casa più spiata d’Italia, accusando duramente il gieffino. Questo è ciò che ha detto: “Ragazze della Casa state attente, perché lui fa così. Fa finta di sedurvi e poi vi molla solo per avere visibilità in tv. Non è la prima volta che lo fa. Già lo ha fatto 3 o 4 volte anche in Spagna.”