Paola Caruso, confronto con Ivan al GF Vip: “Non ho mai detto che…”

Ad attirare ancora una volta l’attenzione del gossip nelle ultime ore Paola Caruso. L’ex Bonas di Avanti un altro pochi giorni fa ha attacato pesantemente Ivan Gonzalez sul suo profilo Instagram. La Caruso pensa che l’ex tronista di Uomini e Donne per ottenere maggiore visibilità sfrutta le donne, lo ha fatto con lei e a detta sua lo avrebbe fatto anche con altre donne.

I due hanno partecipato alla setessa edizione di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei famosi, andata in onda nel 2017. Sull’Isola si erano molto avvicinati all’inizio, dopo il reality hanno continuato a frequentarsi ma tra loro non c’è stata intimità. Paola Caruso è convinta che Ivan Gonzalez è divenuto noto soprattutto grazie a lei, in Italia è stato notato quando frequentava lei ed è soprattutto per merito suo se oggi si trova al Grande Fratello Vip. I rapporti tra loro non sono rimasti buoni dopo che si sono allontanati, il gieffino ha parlato della loro frequentazione nella casa più spiata d’Italia. A Uomini e Donne l’aveva definita un serpente velenoso. Durante la terza puntata del reality, andata in onda ieri, la showgirl è entrata nella casa per avere un confronto con Ivan.

Ecco cosa si sono detti Paola Caruso e Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip

A Ivan Gonzalez l’ex Bonas durante il confronto ha detto: “Non ho mai detto che siamo stati fidanzati. E non ho detto che tu sei gay, ma che non abbiamo quagliato.” A detta sua il gieffino si comporta così con tutte le donne, essendo un bel ragazzo se concede attenzioni alle ragazze queste pensano di piacergli. Visibilmente infastidita ha aggiunto: “Non dovevi dirmi che sono un serpente velenoso, ti ho voluto bene”. Paola Caruso lo ha accusato di aver giocato non solo con lei ma anche con Valeria Marini e Sonia Pattarino per ottenere visibilità. Dopo che la Caruso ha nominato la sua ex fidanzata, il gieffino ha replicato dicendo che Sonia non ha mai parlato male di lui dopo la rottura.