Clizia Incorvaia attacca Sarcina: “Voleva distruggermi come donna”

Si torna a parlare della fine del matrimonio di Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia. La loro separazione ha fatto molto discutere negli ultimi mesi. La Incorvaia, ieri al Grande Fratello Vip, mentre chiacchierava con Pago e Serena si è lasciata sfuggire alcuni dettagli sul suo rapporto con l’ex marito. Ai suoi comapgni di avventura ha raccontato come i due si sono conosciuti, in quel periodo lei lavorava al Chiambretti, lui si procurò il suo numero e le chiese di uscire insieme. La gieffina ha svelato che al loro primo appuntamento l’ha spiazzata, si è presentato con una macchina vintage che lei ama, insieme a lui c’era anche il figlio.

Nel giro di poche settimane i due si sono innamorati. Clizia Incorvaia ha raccontato che all’inizio della loro relazione si occupava di tutto ciò che riguardava Francesca Sarcina, la dieta, gli allentamenti e molto altro ancora, a detta sua i primi anni lui non faceva nulla senza di lei. Quando però è nata la figlia non è riuscita più ad occuparsi di tutto. Poco dopo sono nate le prime discussioni, la gieffina ha fatto sapere che l’ex marito ogni giorno le ricordava quanto fosse inadeguata, quanto terribili fossero i suoi amici, quanto la sua laurea non valesse nulla e altre cose simili. La Incorvaia ha poi aggiunto: “Mi arrivavano segnalazioni che mi dicevano ‘Lui ti vuole distruggere’. La sua missione era distruggermi come donna, eravamo in competizione”.

Clizia Incorvaia si è sentita ingannata da Francesco Sarcina, ecco cosa ha detto al GF Vip

Clizia Incorvaia è molto arrabbiata, non capisce come sia stato possibile che una donna intelligente come lei ci sia cascata facendosi travolgere in un rapporto simile. Ad oggi continua a chiedersi come è possibile che si sia fatta ingannare in questo modo. Ciò che più di tutto l’hanno ferita sono state le continue bugie che lui gli diceva. la ingannava. Ha poi concluso dicendo che ci sono state delle cose orribili che non può dire.