Francesco Sarcina contro Clizia: “Con lei era tutto basato sui like”

Si torna a parlare della fine del matrimonio di Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia. La loro separazione ha fatto molto discutere negli ultimi mesi. A parlare per primo della loro rottura era stato il cantante accusando l’ormai ex moglie di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, uno dei suoi migliori amici. La modella ha subito smentito le accuse dell’ex marito, di recente ha confessato che tra lei e l’attore c’è stato un bacio quando lei e Francesco si erano già lasciati.

Dopo la separazione i rapporti tra loro non sono affatto amichevoli, insieme hanno una figlia e stanno cercando di non compromettere la sua serenità e felicità nonostante la situazione che si è creata tra loro. Ieri Francesco Sarcina è tornato a parlare della fine del suo matrimonio con Clizia Incorvaia ai microfoni de I Lunatici, programma radiofonico in onda su Rai Radio2 e condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

Stando alle nuove dichiarazioni rilasciate dal cantante, quando stavano insieme Clizia era dipendente dai social ed è anche per questo che il loro rapporto con il tempo si è rovinato. Lui stesso ha detto: “Questa è un’epoca narcisista, tendiamo ad apparire fi**i, belli, quando poi hai i like ti senti figo. I like creano dipendenza. Io arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo. Vivevo una vita dove era tutto basato sui like, a un certo punto mi sono rotto le palle”.

Clizia Incorvaia pensava solo a like e follower? Le accuse di Francesco Sarcina

Sono nuove le accuse che Francesco Sarcina ha rivolto a Clizia Incorvaia. A detta sua sarebbe stata la sua fissazione per i social e per i follower ad allontanarli. Il cantante ha poi parlato della figlia Nina, i due sono molto uniti. Durante l’emergenza Coronavirus non l’ha potuta vedere per tre mesi a causa del lockdown, la figlia si trovava infatti in Sicilia con Clizia e la sua famiglia. Sarcina ha fatto sapere di aver sentito moltissimo la sua mancanza. Dopo le accuse del cantante la Incorvaia non ha ancora rotto il silenzio per replicare. Lo farà presto? Lo vedremo!