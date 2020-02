Eva Henger e Mercedesz non hanno fatto pace: “Lucas le vieta di vedermi”

Eva Henger e la figlia Mercedesz non hanno ancora fatto pace, la loro faida familiare va avanti ormai da mesi. Il loro rapporto si è inclinato maggiormente quando la piccola Henger ha deciso di rivelare in televisione che Riccardo Schicchi non era il suo padre biologico. Il gesto della figlia ha ferito e deluso non poco l’ex attrice, a detta sua il marito non voleva che il loro segreto saltasse fuori pubblicamente.

In un’intervista rilasciata a Novella 2000 l’ex attrice a luci rosse ha fatto sapere di aver fatto diversi tentativi per ricucire il suo rapporto con la figlia Mercedesz e il compagno Lucas Peracchi, ma ad oggi i tre non hanno alcun rapporto. Eva Henger sente moltissimo la mancanza della figlia, a detta sua è colpa di Peracchi se non si sono ancora riconciliate. Nel corso dell’intervista la Henger è tornata ad attaccare duramente l’ex tronista di Uomini e Donne, queste le sue parole: “Non c’è stato verso di fare pace. Ora non ci sono rapporti, per Mercedesz è vietato vedermi. Lei è completamente succube di Lucas!“

Eva Henger sente la mancanza di Mercedesz, torna ad attaccare Lucas Peracchi

Rimanere così a lungo lontana dalla figlia sta facendo soffrire moltissimo Eva Henger. A detta sua dovrebbe essere Lucas Peracchi a sotterrare l’ascia di guerra, quando in televisione le ha chiesto scusa lei lo ha perdonato. Dopo le ultime dichiarazioni dell’ex attrice, Mercedesz Henger e il suo compagno non hanno ancora replicato. Intanto, la loro storia d’amore procede a gonfie vele, sui social i due si mostrano sempre più complici e innamorati. Ci sarà presto una riconciliazione tra i tre o continueranno a farsi la guerra? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.