Eva Henger delusa: “Mercedesz si è innamorata di un manipolatore…”

Dopo le ultime dichiarazioni di Mercedesz Henger, anche la madre Eva Henger è tornata a parlare del loro turbolento rapporto. Le due non hanno ancora fatto pace e una possibile riconciliazione non sembra essere affatto vicina. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 l’ex attrice ha ribadito che è solo colpa del fidanzato della figlia, Lucas Peracchi, se le due si sono allontanate.

Parlando della figlia Eva Henger ha fatto sapere che l’avrebbe voluta con più testa, stravedeva per lei e pensava che aveva grande intelligenza e grande affetto per la famiglia. L’ex attrice ha detto poi di avere molti amici e tante conoscenze, ma per lei la famiglia è tutto, non permetterebbe a nessuno di ostacolare il rapporto che ha con i suoi figli perché diventerebbe subito suo nemico. A detta sua pensava che i suoi figli sarebbero cresciuti con i suoi stessi valori, ma Mercedesz è venuta fuori in modo diverso. Ha poi aggiunto: “È una grande delusione. Ma a questo punto non mi abbatto più di tanto. È maggiorenne, non è che non mi dispiace, ma ha fatto la sua scelta, si è innamorata di un manipolatore. La cosa importante è che lei sia felice e soddisfatta della decisione che ha preso.”

Eva Henger e Mercedesz non hanno ancora fatto pace, l’ex attrice accusa Lucas di aver manipolato la figlia

Eva Henger pensa che sia giusto che la figlia Mercedesz Henger faccia la sua vita. A detta sua è molto innamorata di Lucas ed è per questo che non vede le cose lucidamente e non si può ragionare con lei. L’ex attrice soffre per la lontananza con la figlia, ma lei non sembra avere alcuna intenzione di far pace. Memi ha ottimi rapporti con tutta la famiglia, non parla solo con la madre. In questi giorni ha fatto una sorpresa alla nonna per il suo compleanno, lei e Lucas Peracchi sono andati da lei in Ungheria per stare insieme.