Eva Henger torna a parlare di Mercedesz: “Prima o poi si renderà conto…”

Continua la faida familiare tra Eva Henger, Mercedesz Henger e il fidanzato Luca Peracchi. I tre non si parlano ormai da mesi e sembra che la figlia dell’ex attrice non abbia nessuna intenzione al momento di riconciliarsi con lei. Il loro rapporto si è inclinato maggiormente quando la piccola Henger ha deciso di rivelare in televisione che Riccardo Schicchi non era il suo padre biologico. Il gesto della figlia ha ferito e deluso non poco l’ex attrice, a detta sua il marito non voleva che il loro segreto saltasse fuori pubblicamente.

In più occasioni Eva Henger ha fatto sapere di aver fatto diversi tentativi per ricucire il suo rapporto con la figlia Mercedesz e il compagno Lucas Peracchi, ma ad oggi i tre non hanno alcun rapporto. Eva Henger sente moltissimo la mancanza della figlia, ad oggi continua a pensare che è colpa di Peracchi se non si sono ancora riconciliate. Ieri l’ex attrice è tornata ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, dove ha parlato ancora una volta del suo attuale rapporto con la figlia.

La Henger pensa che prima o poi Mercedesz si renderà conto che qualcosa manca nella sua vita, lei è pronta a riabbracciarla quando la figlia sarà pronta a riconciliarsi. Alla conduttrice ha poi detto: “Io sono molto tranquilla. Ho sentito mio fratello: mi hanno detto che stanno benissimo (Lucas e Mercedesz, ndr) e che il loro rapporto sta andando benissimo. Mi dispiace non sentire Mercedesz e sicuramente non dipende da lei. Ma questa è una mia opinione.”

Eva Henger continua ad attaccare Lucas Peracchi, aspetta di riconciliarsi con Mercedesz

Al momento Eva Henger non ha quindi alcun rapporto con la figlia Mercedesz Henger e il compagno Lucas Peracchi. Nonostante tutto, l’ex attrice augura ad entrambi il meglio e aspetta di riconciliarsi con loro. La Henger, in questo periodo delicato, può contare sull’affetto e il sostegno del marito e dei suoi figli. Alla d’Urso ha svelato di voler diventare di nuova madre, lei e il marito ci stanno provando, ha poi concluso dicendo che sogna un’altra figlia femmina.