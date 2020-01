Eva Henger pronta a riconciliarsi con Mercedesz: l’appello a Pomeriggio 5

Eva Henger e la figlia Mercedesz non si sono ancora riappacificate, la loro faida familiare va avanti ormai da mesi. Il loro rapporto si è inclinato maggiormente quando la piccola Henger ha deciso di rivelare in televisione che Riccardo Schicchi non era il suo padre biologico. Il gesto della figlia ha ferito e deluso non poco l’ex attrice, a detta sua il marito non voleva che il loro segreto saltasse fuori pubblicamente.

L’ex attrice è stata ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, nella puntata andata in onda ieri 20 gennaio su Canale 5. Dopo mesi di attacchi, critiche e frecciatine, Eva Henger si è detta pronta a riconciliarsi con la figlia. Alla conduttrice ha detto che se Mercedesz è felice anche lei lo è, ha poi aggiunto che se il rapporto con Lucas Peracchi sta andando a gonfie vele lei è contenta. La Henger ha fatto sapere di aver mandato un messaggio di auguri per le feste natalizie, Mercedesz però non le ha risposto. Alla d’Urso ha confessato che incontrerebbe molto volentieri la figlia e il suo fidanzato Lucas.

Eva Henger spera di riconciliarsi con la figlia Mercedesz

Eva Henger a Pomeriggio Cinque ha quindi manifestato il desiderio di riabbracciare la figlia e di far pace con lei e Lucas Peracchi per tornare ad essere una famiglia. Ha poi lanciato un appello a Mercedesz Henger dicendo: “Ti voglio bene e sono contenta che tutto stia andando serenamente come doveva andare da sempre. Spero che riceverò una telefonata prima o poi”. La piccola Henger, dopo le parole della madre, deciderà di incontrarla? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.