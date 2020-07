Mercedesz Henger parla della madre: “Tra noi non c’è alcun rapporto”

Mercedesz Henger e la madre Eva Henger non hanno ancora fatto pace, le due non si parlano ormai da mesi e sembra che la figlia dell’ex attrice non abbia nessuna intenzione al momento di riconciliarsi con lei. Il loro rapporto si è inclinato maggiormente quando la piccola Henger ha deciso di rivelare in televisione che Riccardo Schicchi non era il suo padre biologico. Il gesto della figlia ha ferito e deluso non poco l’ex attrice, a detta sua il marito non voleva che il loro segreto saltasse fuori pubblicamente.

In un’intervista concessa pochi giorni fa al settimanale Nuovo, Mercedesz Henger ha rivelato di essersi riavvicinata ad alcuni suoi familiari che inizialmente avevo preso le parti della madre, non è però vicina al momento la riconciliazione con Eva Henger. Alla nota rivista la piccola Henger ha fatto sapere che il fratello della madre ha trascorso la quarantena nella casa in cui lei vive con il compagno Lucas Peracchi. Da poco anche il fratello Riccardino è andato a trovarli a casa loro e sente ogni giorno al telefono la nonna e la sorella Jennifer. Mercedesz Henger ha quindi ripreso i rapporti con quasi tutta la famiglia, solo con la madre continua a non esserci alcun tipo di rapporto.

Mercedesz Henger si è riconciliata con i familiari, con la madre Eva non ha però alcun rapporto

Sembra che Mercedesz Henger non abbia gradito come si sia comportata la madre dopo il loro allontanamento. Tra le varie cose ha infatti detto: “Le cose tra me e mia madre sono rimaste quelle che erano: tra noi non c’è alcun rapporto. Preferisco che certe situazioni rimangano private, invece lei non ha tenuto le cose tra le pareti di casa, come si dovrebbe fare in queste circostanze, ma le ha rese pubbliche. Io, invece, voglio seguire la mia linea: vicende del genere non dovrebbero essere divulgate ma solo discusse in famiglia”. Ad oggi la web influencer ha fatto sapere di essere serena, vive con serenità e felicità la sua relazione con Lucas Peracchi e non è ancora pronta a riallacciare i rapporti con la madre Eva Henger.