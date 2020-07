Eva e Mercedesz Henger in che rapporti sono oggi? Parla la showgirl

Continua la faida familiare tra Eva Henger, Mercedesz Henger e il fidanzato Luca Peracchi. I tre non si parlano ormai da mesi e sembra che la figlia dell’ex attrice non abbia nessuna intenzione al momento di riconciliarsi con lei. Il loro rapporto si è inclinato maggiormente quando la piccola Henger ha deciso di rivelare in televisione che Riccardo Schicchi non era il suo padre biologico. Il gesto della figlia ha ferito e deluso non poco l’ex attrice, a detta sua il marito non voleva che il loro segreto saltasse fuori pubblicamente.

In più occasioni Eva Henger ha fatto sapere di aver fatto diversi tentativi per ricucire il suo rapporto con la figlia Mercedesz e il compagno Lucas Peracchi, ma ad oggi i tre non hanno alcun rapporto. Nelle sue trasmissioni Barbara d’Urso ha provato per settimane a farle riconciliare, ma non è riuscita a farle riappacificare. Negli ultimi giorni Mercedesz Henger è tornata a parlare del suo turbolento rapporto con mamma Eva in un’intervista concessa a Libero Quotidiano. Ancora una volta ha ribadito che le due ad oggi non hanno alcun tipo di rapporto, ha poi lasciato intendere che alla base dei loro dissapori non ci sono solo motivi personali.

Mercedesz Henger non vuole riconciliarsi con mamma Eva

Mercedesz Henger non si è lasciata trapelare molti dettagli in merito ai reali motivi che hanno spinto lei e la madre ad allontanarsi fino a non aver alcun rapporto. La figlia di Eva Henger ha però fatto sapere che ad oggi non ha nessuna intenzione di riconciliarsi con lei. Le due, che prima erano molto unite, al momento stanno trascorrendo le vacanze estive separate. Sentiranno presto l’esigenza di chiarirsi e recuperare il loro rapporto? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto con il passare del tempo.