Mercedesz Henger parla di mamma Eva: “Senza di lei vivo meglio…”

Altro che finti litigi come qualcuno ha insinuato di recente, la faida familiare tra Mercedesz Henger e la madre Eva Henger continua. Le due hanno interrotto i rapporti da circa un anno e ad oggi non sembrano essere intenzionate a riconciliarsi. Di recente l’ex attrice ha criticato la forma fisica della figlia, pensa che stia diventando troppo muscolosa, a parer suo era più bella e sensuale prima.

Mercedesz Henger ha replicato alle dichiarazioni della madre ieri a Pomeriggio Cinque, a Barbara d’Urso ha detto che è sempre stata brava solo a criticare le sue scelte di vita. A detta sua è solo colpa di mamma Eva se si sono allontanate, non hanno rapporti da circa un anno ma l’ex attrice non avrebbe fatto nulla per tentare di riconciliarsi. Memi ha fatto sapere che lo zio, fratello di Eva, è andato a vivere con lei e il compagno Lucas Peracchi, ma la madre non ha sfruttato nemmeno questa cosa per riavvicinarsi a lei. Queste le sue parole: “Non ha fatto il minimo sforzo per venirmi incontro. Ora vivo con mio zio e lei poteva chiamarlo e chiedergli di me. Non ha fatto nulla. È brutto dirlo ma senza di lei vivo meglio, mi procurava solo ansia”.

Mercedesz Henger parla di Eva Henger a Pomeriggio 5, svela che la madre le procurava ansia

Ieri a Pomeriggio Cinque Mercedesz Henger ci ha tenuto a precisare che replica alla madre quando lei la accusa e attacca. La sua è una difesa, non inizia lei le battaglie mediatiche con mamma Eva, a detta sua lei non attacca nessuno. Di recente Lucas Peracchi in un’intervista radiofonica ha detto che forse Eva Henger critica la figlia perché è in competizione con lei. Pensa che non accetta il passare degli anni. Memi alla d’Urso ci ha tenuto a precisare che non la pensa come il suo compagno, non crede che la madre sia in competizione con lei.